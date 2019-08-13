04 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Конфликт чиновника и пенсионера у шлагбаума в Екатеринбурге (2019) | Фото: vk.com/te_ekb

Мэрия Екатеринбурга начала внутреннее расследование после конфликта "чиновника" и пенсионера

В Екатеринбурге чиновника районной администрации заподозрили в том, что он пытался сломать шлагбаум и ударил местного пенсионера. Власти начали внутреннее расследование.

Видео произошедшего появилось в Сети. Как сообщает Рен-ТВ, мужчина в костюме был явно недоволен тем, что проезд перекрыт и потребовал убрать препятствие, а затем сам попробовал повредить шлагбаум. Ему пытался помешать пожилой мужчина в камуфляже, за что получил удар по голове.

Утверждается, что человек в костюме похож на Александра Войтенко - главного специалиста отдела благоустройства и транспорта Верх-Исетского района Екатеринбурга.

В администрации города заявили, что сейчас разбираются в обстоятельствах. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, по факту инцидента проводится внутреннее расследование на уровне районной и городской администрации. Опрашиваются все участники данной истории.

В УМВД по Екатеринбургу получить оперативный комментарий не удалось.

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Мэрия Екатеринбурга начала внутреннее расследование после конфликта "чиновника" и пенсионера

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Теги: мэрия, чиновник, конфликт, пенсионер



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Развитие сюжета:

Ранее 19.09.2019 14:34 Мск Чиновник из Екатеринбурга получил выговор за кулачный конфликт с пенсионером

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