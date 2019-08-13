Липецкие аграрии приступили к уборке сахарной свеклы

В Липецкой области приступили к уборке сахарной свеклы, передает корреспондент Накануне.RU. Аграрии Добровского и Лебедянского районов региона уже приступили к уборке, сообщает управление сельского хозяйства. В 2019 году под сахарную свеклу отведено более 130 тысяч гектаров липецких земель. Урожайность ожидается выше уровня прошлого года. Липецкая область последние несколько лет входит в тройку лучших в России по переработке сахарной свеклы и производству сахара, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона.

Стоит отметить, что накануне стало известно ,что минсельхоз России провел исследования в 85 субъектах Российской Федерации по проблеме цифровизации АПК. Согласно полученным данным, среди лидеров по темпам внедрения цифровых подходов в сельском хозяйстве – Липецкая, Курская и Самарская области, Алтайский и Краснодарский края, Республика Башкортостан и Республика Татарстан.

Уровень цифровизации АПК в регионах оценивался по таким показателям, как апробация пилотных решений и их тиражирование, полнофункциональное применение Электронного Правительства и новых цифровых технологий, внесение изменений в нормативные акты, обеспечивающие реализацию ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство», унификация и применение централизованных решений, а также наличие возможности подключения уже существующих региональных систем с высоким уровнем развития IT технологий в сельское хозяйство.





Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», рассчитанный на 2019-2024 годы, ориентирован на сельхозтоваропроизводителей всех категорий, включая малый и средний бизнес, а также личные подсобные хозяйства. Во всех регионах страны будет облегчен процесс подачи отраслевой и иной отчетности в Минсельхоз России благодаря возможности ее передачи в электронном виде. Аграрии смогут пользоваться сервисами национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство», в том числе такими, как «Эффективный гектар», «Агрометеопрогнозирование», «Телеагроном», «55-й аграрный ВУЗ», а также Базой знаний, услугами онлайн-консультирования и другими.



Кроме того, на базе ФГБУ «Аналитический центр Минсельхоза России» организован Центр компетенций, задачей которого является обеспечение информационной, экспертной и методической поддержкой процесса реализации проекта. Частью национальной платформы «Цифровое сельское хозяйство» является «Единое окно», представляющее собой универсальный и гибкий инструмент сбора и последующего хранения статистической информации о текущем состоянии АПК. Анализ больших данных даст возможность изучать, находить закономерности и повышать эффективность мер государственной поддержки, что особенно важно для малого и среднего предпринимательства.

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