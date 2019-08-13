Ученые открыли механизм, который позволит выращивать зубы вместо выпавших или удаленных

Молекулярные биологи из британского университета Плимута близки к настоящему научному прорыву, которому бы цены не было на практике: с помощью специального белка они пытаются выращивать новые коренные зубы у взрослых.

Пока опыты ставят на мышах. Ученые, наблюдая за ростом резцов у этих грызунов, выявили набор генов и сигнальных молекул, управляющих данным процессом.

Как известно, у человека зубы перестают расти в детстве, но у многих животных они растут постоянно. Ученые выяснили, что в основании каждого такого зуба присутствует несколько колоний стволовых клеток, способных производить все типы его тканей. Эти клетки присутствуют и у человека, однако они не участвуют в починке или замене выпавших или удаленных зубов. Четыре года назад биологи из Гарварда придумали, как активировать эти стволовые клетки, обработав их при помощи лазерных импульсов.

А теперь биологи из британского университета Плимута открыли сигнальную молекулу Dlk1, которая исполняет схожую функцию в зубах млекопитающих и управляет тем, как стволовые клетки у основания резцов крыс и мышей производят дентин. Появление белка Dlk1 в питательной среде заставляет стволовые клетки активно делиться и формировать дентин и другие типы тканей зуба. Ученые уверены, что это можно будет использовать для регенерации поврежденных зубов.

Сейчас ученые выясняют, как именно Dlk1 пробуждает стволовые клетки и есть ли какие-то опасные побочные эффекты у их активации, передает НТВ.