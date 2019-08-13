Ученые открыли механизм, который позволит выращивать зубы вместо выпавших или удаленных

04 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника За рубежом
(2017) | Фото: qz.com

Ученые открыли механизм, который позволит выращивать зубы вместо выпавших или удаленных

Молекулярные биологи из британского университета Плимута близки к настоящему научному прорыву, которому бы цены не было на практике: с помощью специального белка они пытаются выращивать новые коренные зубы у взрослых.

Пока опыты ставят на мышах. Ученые, наблюдая за ростом резцов у этих грызунов, выявили набор генов и сигнальных молекул, управляющих данным процессом.

Как известно, у человека зубы перестают расти в детстве, но у многих животных они растут постоянно. Ученые выяснили, что в основании каждого такого зуба присутствует несколько колоний стволовых клеток, способных производить все типы его тканей. Эти клетки присутствуют и у человека, однако они не участвуют в починке или замене выпавших или удаленных зубов. Четыре года назад биологи из Гарварда придумали, как активировать эти стволовые клетки, обработав их при помощи лазерных импульсов.

А теперь биологи из британского университета Плимута открыли сигнальную молекулу Dlk1, которая исполняет схожую функцию в зубах млекопитающих и управляет тем, как стволовые клетки у основания резцов крыс и мышей производят дентин. Появление белка Dlk1 в питательной среде заставляет стволовые клетки активно делиться и формировать дентин и другие типы тканей зуба. Ученые уверены, что это можно будет использовать для регенерации поврежденных зубов.

Сейчас ученые выясняют, как именно Dlk1 пробуждает стволовые клетки и есть ли какие-то опасные побочные эффекты у их активации, передает НТВ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ученые открыли механизм, который позволит выращивать зубы вместо выпавших или удаленных

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: зубы, открытие, ученые



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети