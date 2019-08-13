04 Сентября 2020
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вертолет Ми-8 пилот кабина (2012) | Фото: Накануне.RU

Вертолет с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке, есть пострадавшие

Вертолет Ми-8 с туристами совершил жесткую посадку на Камчатке.

На борту находились 22 пассажира и три члена экипажа. Власти сообщают о трех пострадавших, передает РИА Новости.

ЧП произошло в природном парке Налычево в районе вулкана Дзендзур. По предварительным данным, вертолет направлялся в Долину гейзеров.

Ранее в Якутии вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании UTair, совершил жесткую посадку в районе Чаяндинского нефтегазового месторождения. В результате инцидента никто не пострадал.

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Вертолет с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке, есть пострадавшие

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Теги: ми-8, камчатка, туристы



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