Вертолет с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке, есть пострадавшие
Вертолет Ми-8 с туристами совершил жесткую посадку на Камчатке.
На борту находились 22 пассажира и три члена экипажа. Власти сообщают о трех пострадавших, передает РИА Новости.
ЧП произошло в природном парке Налычево в районе вулкана Дзендзур. По предварительным данным, вертолет направлялся в Долину гейзеров.
Ранее в Якутии вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании UTair, совершил жесткую посадку в районе Чаяндинского нефтегазового месторождения. В результате инцидента никто не пострадал.