"Губернатор Онлайн": жилье и городская среда - на жестком контроле Натальи Комаровой

Тематические онлайн-конференции с участием губернатора Югры Натальи Комаровой доказали свою востребованность среди югорчан, считают эксперты.

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Первая онлайн-конференция прошла 9 июля. Ее участники обсудили один из наиболее проблемных для автономного округа вопросов - расселение из ветхого и аварийного жилья. Через месяц состоялось конференция с не менее актуальной для региона проблемой - благоустройства. Тема вызвала у югорчан широкий отклик: количество поступивших вопросов, с комментариями, ответами и пояснениями составило порядка 200. За три часа прозвучали ответы на 56 вопросов.

По мнению представителя Фонда развития гражданского общества Анатолия Гагарина, важность вопросов благоустройства для региона обусловлена тем, что несколько лет назад этот субъект РФ "переосмыслил свою концепцию развития".

"В основании этой концепции теперь лежит знание того, что Югра - это не вахтовая территория. Это территория постоянного проживания. Поэтому задача комфортной организации среды является чрезвычайно актуальной. И то, что регион подходит к этому системно и добивается эффективности, считаю хорошим показателем, поскольку региональное и муниципальное руководство действуют синхронно и работают над осуществлением национального проекта, в соответствии с высокими критериями, которые необходимо применять к решению этой важной задачи", - сообщил он в беседе с корреспондентом Накануне.RU.

Старт программе "Формирование комфортной городской среды" в Югре был дан в 2017 году. За это время жители округа все активнее становятся ее участниками, в том числе софинансируя работы в своих дворах и на общественных пространствах поселков и городов.

По словам руководителя окружного центра компетенции по вопросам городской среды Татьяны Тельмановой, в рамках нацпроекта в Югре до конца 2024 года необходимо благоустроить порядка 3 тысяч дворов. Также она сообщила об условиях включения дворов в программу по благоустройству.

"Одним из условий включения в муниципальную программу и адресный перечень государственной программы автономного округа для благоустройства дворов является решение собственников. Оно является обязательным. Плюс их соучастие в софинансировании дополнительного перечня работ. Пока нет решения собственников, мы не можем включить двор в программу", - заявила Татьяна Тельманова.

Она добавила, что жители автономного округа смогут принять участие в обсуждении вопросов по благоустройству на портале "Открытый регион – Югра". На площадке портала будет проводиться и рейтинговое голосование по объектам.

Исполнительный директор некоммерческого партнерства управляющих компаний жилищно-коммунального комплекса Югры Александр Тарасенко поддержал Татьяну Тельманову и подчеркнул, что без решения жителей благоустройство дворов невозможно, поскольку могут возникнуть дальнейшие проблемы с содержанием и эксплуатацией.

"Управляющая компания может помогать в вопросах содержания территорий. Но когда есть решение. И когда жители этого хотят", - пояснил он.

На реализацию мероприятий по благоустройству в 2019 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 722,4 млн руб. Из них 195,1 млн руб. - федеральные деньги, 417,7 млн руб. - средства из окружного бюджета, из муниципальных - 109,6 млн руб.

Всего в этом году будет благоустроено 60 общественных и 28 дворовых территорий.

Благодаря формату онлайн-конференции жители смогли рассказать о своих конкретных историях и примерах. Так, например, дети и подростки из села Большетархово записали видеообращение с просьбой установить спортивную площадку.

"У нас есть возможности, и мы их используем, чтобы начать установку спортивных тренажеров уже в этом году. Весь комплекс завершим в июне-июле следующего года", - ответил глава Нижневартовского района Борис Саломатин.

Как минимум от пяти городов прозвучали планы создать в своих муниципалитетах скейт-парки. Один из них, по словам исполняющего обязанности главы Ханты-Мансийска, появится в городе в 2023 г. Однако губернатора Югры Наталью Комарову такие сроки не устроили.

"Обратите внимание. Мы формируем зону для молодых людей, и у вас есть возможность разместить скейт-парк именно там. И это будет не 2023 год, а 2020-ый. Я настаиваю", - сказала Наталья Комарова, в очередной раз продемонстрировав, что знает проблемы региона в целом и муниципалитетов не понаслышке.

Значительную часть разговора жителей и руководителей органов власти занял вопрос организации парковок. Жители Сургута жалуются на дороговизну подземных паркингов, предлагаемых застройщиками. Стоимость аренды машиноместа составляет более 5 тыс. руб. в месяц. Автолюбители паркуются во дворах на газонах и обочинах. По мнению Натальи Комаровой, ошибка кроется в качестве градостроительной политики муниципалитетов. По ее словам, вопрос должен решаться комплексно. Кроме того, владельцы паркингов должны понимать, что если устанавливаемые цены не доступны для жителей, то надо увеличивать объем строительства.

Член Общественного совета, заместитель руководителя Общественной инспекции в сфере архитектуры, градостроительства и ЖКХ Ханты-Мансийска Юрий Буторин, комментируя итоги онлайн-конференции, подчеркнул, что активный отклик горожан связан с тем, что людям небезразлично, в каких городах они будут жить.

"Второй момент, который мне понравился, это то, что практически во всех муниципалитетах в летнее время проводятся работы по благоустройству", - заявил он.

Отметим, что одной из ключевых особенностей формата таких конференций является то, что в них участвуют главы всех 22 муниципальных образований, а губернатор занимает место рядом с обычными гражданами и вместе с ними добивается результатов от тех, кто должен их обеспечить - конкретных чиновников на местах.

Эксперт Анатолий Гагарин отмечает, что главным образом формат работы тематической онлайн-конференции интересен тем, что сокращается время для осмысления и принятия решений.

"Жители сами высказывают свои пожелания и в этом смысле власть имеет возможность быстро и своевременно реагировать на те запросы, которые существуют. Потребности у нас растут опережающими темпами, а возможности реализации зачастую отстают. Чтобы сократить это время, необходимы онлайн-конференции. Режим диалога - самый подходящий вариант, поскольку только в такой постоянной коммуникации возможно уточнение всех планов и той задачи, которая существует. А поскольку одним из критериев оценки работы муниципальной власти является нацпроект "Комфортная среда", то понятно, почему руководители всех уровней обращают пристальное внимание на выполнение этих задач. Здесь мы видим совпадение подходов федеральной, муниципальной и региональной власти и тех желаний и интересов, которые есть у населения всего региона в целом", - высказал мнение эксперт.

Он подчеркнул, что встречи такого формата должны продолжаться. В департаменте общественных и внешних связей Югры корреспонденту Накануне.RU подтвердили, что стоит ждать новых конференций. Кроме того, в ведомстве отметили, что тематика онлайн-бесед определяется, в том числе, запросами жителей региона, включая обращения в соцсетях.

"До конца года запланировано несколько интернет-конференций "Губернатор Онлайн", в том числе прямые эфиры с участием ответственных лиц, экспертов и общественности будут организованы в ходе рабочих поездок главы региона в августе - сентябре. В числе тем, о которых будут говорить онлайн, - здравоохранение, вопросы доступной среды, меры социальной поддержки многодетных семей и другие", - рассказали в департаменте.