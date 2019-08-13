На Ямале бюджетники получили 588 сертификатов на покупку квартир в новостройках

В Ямало-Ненецком автономном округе работникам бюджетной сферы в этом году будет выдано 588 сертификатов на приобретение квартир в новостройках, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства. Столь беспрецедентная мера по решению "квартирного опроса" является образцовой для арктических регионов страны, а стоит отметить, что Правительство РФ призывает учитывать особенности арктической зоны при реализации национальных проектов по жилью.

Большей части ямальских семей, которые стали участниками программы в 2019 году, сертификаты уже вручили в муниципалитетах по месту жительства. Еще 196 сертификатов ждут, когда их владельцы приедут из отпуска. Некоторые бюджетники уже начали использовать сертификаты по назначению и покупать квартиры. Активней всего сделки с применением сертификата совершаются в Новом Уренгое и в Салехарде. Собственниками нового или строящегося жилья в Новом Уренгое стали 46 семей, в Салехарде - 15.

Первый заместитель директора департамента строительства и жилищной политики Тимофей Савиных отмечает - условия программы таковы, что не воспользоваться сертификатом можно только в одном единственном случае – написать письменное заявление об отказе от участия в программе и получения сертификата.

"Даже если сейчас у человека есть на руках сертификат, но в его муниципалитете пока нет первичного рынка или застройщик не готов работать с использованием эскроу-счетов, никто сертификат не аннулирует и из очереди не уберет. Действие сертификата будет пролонгировано на следующий год, а получатели сертификата будут восстановлены в очереди в первоочередном порядке", - заявил он, подчеркнув, что каждый участник программы, кроме отказавшихся, сможет воспользоваться поддержкой округа на улучшение условий.

Кроме того, он сообщил, что в территориях, где пока нет первичного рынка жилья, проделана серьезная работа, чтобы в 2020-2021 годах как можно больше семей смогли получить свое жилье.

Идет работа над тем, чтобы новое жилье строилось в каждом муниципальном образовании.

Стоит отметить, на территории Ямала жилищное строительство развивается интенсивно, застройщики выходят на новые площадки. В первом полугодии 2019 года построено и введено в эксплуатацию свыше 30 тыс. кв. м жилья. Плановый ввод жилья на конец 2019 года составит порядка 180 тыс. "квадратов".

Напомним, о беспрецедентной поддержке бюджетников губернатор арктического региона Дмитрий Артюхов заявил во время оглашения ежегодного послания в декабре прошлого года. В Правительстве РФ призывают при выполнении задач национальных проектов по жилью в арктической зоне учитывать специфические особенности данной территории: в Арктике достаточно большой объем аварийного фонда, здесь проживает большое количество людей, готовых переехать на "большую землю", при этом также многие не имеют постоянного места работы. Предложенную ямальским правительством меру без преувеличения можно считать образцовой для других арктических регионов.

"Субсидию смогут получить и профессионалы высокой квалификации, которые приезжают на территорию округа и готовы здесь остаться. Речь идет о компенсации в размере 40% стоимости нового жилья. Средний размер выплаты на семью из трех человек составит примерно 1,25 млн руб. Общий объем финансирования программы позволит за три года приобрести жилье на Ямале двум тысячам специалистов", - рассказал о перспективах программы Дмитрий Артюхов.

В марте глава региона пригласил семьи бюджетников к участию в программе. Финансирование программы заложили до 2021 г.

В апреле 2019 г. власти Ямала отменили требование о наличии постоянной прописки в регионе для получения жилищной субсидии. Теперь бюджетникам - учителям, врачам, работникам культуры, спорта и молодежной политики округа - не придется доказывать через суд факт проживания в регионе ради участия в жилищной программе. Решение изменить условия получения субсидии окружные власти приняли за три дня, чтобы все желающие успели подать заявки.

Важно, что участники программы принимают на себя обязательства отработать в организациях бюджетной сферы ЯНАО не менее пяти лет с момента заключения соглашения о предоставлении социальной выплаты. Также семья обязуется не совершать в течение пяти лет гражданско-правовые сделки с этим жилым помещением.

На выплату смогут рассчитывать 615 семей ежегодно.