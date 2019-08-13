Суд продлил конкурсное производство в отношении югорской компании экс-депутата Язева

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа до февраля 2020 г. продлил срок конкурсного производства в отношении компании "ЮСПК-Ява", которая принадлежит бывшему депутату Госдумы Валерию Язеву.

Процедура наблюдения в отношении ЮСПК введена в октябре 2018 г. С иском о банкротстве компании обратился Сбербанк, он заявил о долге в в размере 169,4 млн руб. Ранее стало известно, что компания имеет долги по платежам в бюджет.

Напомним, сам экс-депутат тоже признан банкротом,апелляции Ящзева были отклонены.

ЮСПК-Ява базируется в Югорске. Основные виды деятельности - строительство автомобильных дорог и магистралей, управление недвижимым имуществом.