Строительство мусороперерабатывающего завода администрация Сысерти обсудит с активистами 15 августа

Обсуждение возможного строительства мусороперерабатывающего завода активисты обсудят с администрацией Сысертского городского округа в четверг, 15 августа.

Ранее должен был состояться народный сход, который был намечен на субботу, 10 августа, однако власти его не согласовали. Вместо этого администрация Сысерти предложила активистам прийти на встречу 15 августа и всё обсудить.

Напомним, по опубликованной информации, завод по сортировке и переработке мусора мощностью 700 тыс. кубометров в год, а также полигон для хранения мусора компания "Стандарт Рециклинг Групп" (СРГ) планирует построить в районе границы Екатеринбургского и Сысертского городских округов. Инвестор предложил правительству Свердловской области заключить с ним договор концессии.

Жители окраины Екатеринбурга, Сысерти, Арамиля, деревни Большое Седельниково и других населенных пунктов рядом с будущим мусорным полигоном начали сбор подписей против его строительства. Они выступают против выбранного места.

В министерстве ЖКХ Свердловской области подтвердили, что ищут место для строительства нового мусорного полигона для областного центра в южном направлении, рассматривая несколько земельных участков, приближенных Екатеринбургу (на расстоянии до 50 километров).

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе администрации Сысерти, встреча с активистами состоится на первом этаже в актовом зале в 17.30.