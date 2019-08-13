04 Сентября 2020
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Общество В России
пластиковая карта, банк, пластиковые карты, кредитки, кредитные карточки (2006) | Фото: Накануне.ru

Мошенники придумали новый способ телефонного обмана банковских клиентов

В России появился новый способ телефонного мошенничества, сообщает "Российская газета".

Злоумышленники представляются сотрудниками банка и заявляют, что обнаружили попытку несанкционированно вывести средства со счета в другом регионе.

Получив подтверждение, что клиент не совершал подобных операций, мошенники сообщают о ее блокировке. После этого они предлагают для безопасности сверить список устройств, имеющих доступ к личному кабинету.

Узнав о том, какой из систем клиент не пользуется, ему могут предложить помощь в отключении при помощи программы teamviewer.

Программа позволяет подключиться к смартфону постороннему человеку и совершить любую операцию от лица пользователя. Для подключения мошенники запрашивают id пользователя.

Как сообщалось ранее, в России мошенники нашли новый способ обмана клиентов Сбербанка: они звонят гражданам с телефонов, номера которых определяются как сбербанковские и указаны на обратной стороне банковской карты.

Злоумышленники предупреждают о якобы сомнительной попытке списать деньги с карты. При этом они знают информацию о клиенте, вплоть до паспортных данных. Кроме того, "сотрудники" банка предоставляли информацию об остатках на счете или о последних транзакциях.

В самом Сбербанке отметили, что при попытке несанкционированного снятия денег сотрудники финансовой организации сами не звонят клиенту - карта блокируется автоматически.

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Мошенники придумали новый способ телефонного обмана банковских клиентов

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Теги: банки, клиенты, мошенники



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