Певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах

Актер и модель Джош Клосс, сыгравший главную роль в клипе Кэти Перри "Teenage Dream" (2010), обвинил артистку в сексуальном домогательстве.

В Instagram актер пишет об эпизоде, который считает сексуальным домогательством: "Это была вечеринка по случаю нашего общего знакомого – стилиста Джонни Вуджека. Когда я увидел Кэти, мы обнялись. Но когда я отвернулся, чтобы представить ей мою подругу, Кэти стащила с меня штаны и нижнее белье, и продемонстрировала всем, кто был вокруг, мой пенис. Вы можете себе представить, каким жалким и смущенным я себя чувствовал в тот момент?".

Клосс также рассказал о своей работе с Перри во время съемок. По его словам, Кэти, с которой его персонаж целовался по сюжету, называла эти поцелуи "грубыми", но не давала комментировать съемки во время интервью с журналистами.

Манекенщик, правда, не рассказывает, почему решил признаться только сейчас, спустя девять лет – в тот момент, когда – о, совпадение! – набрало ход движение #MeToo. "Я хочу сказать, что люди, имеющие власть, этой властью развращены. И женщины, имеющие такую власть, тоже бывают отвратительны", - добавил Джош.