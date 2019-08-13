Тюменский губернатор примет журналистов в шатре

Губернатор Тюменской области Александр Моор проведет свою большую пресс-конференцию, намеченную на 14 августа, прямо в шатре, который разобьют на площади 400-летия Тюмени.

Как передает корреспондент Накануне.RU, мероприятие будет приурочено к 75-летию региона.

Уже известно, что пресса собирается поднять на встрече ряд острых вопросов, в частности, по ситуации с Антипинским НПЗ.

Напомним, АНПЗ оценил свой долг в 346 млрд руб. Новое руководство завода заявило, что банкротство поможет финансовому оздоровлению предприятия. Сейчас активы АНПЗ находятся в залоге у Сбербанка, который стал одним из основных владельцев тюменского предприятия: 80% АНПЗ принадлежит СП госбанка и азербайджанской SOCAR.

Как сообщало Накануне.RU, по заявлению Сбербанка возбуждено уголовное дело о хищении 1,8 млрд руб. кредитных средств, подозреваемым по которому проходит основатель группы "Новый поток" (бывший собственник АНПЗ) Дмитрий Мазуров. В заявлении банка фигурирует бывший гендиректор завода Геннадий Лисовиченко, который пытался отсудить у АНПЗ $10 млн компенсации.