Проект рекультивации челябинской свалки прошел госэкспертизу

Управление Росприроднадзора по Челябинской области утвердило заключение государственной экологической экспертизы по проекту рекультивации городской свалки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "РосРАО".

Проектная документация соответствует техническим регламентам и законодательным актам Российской Федерации.

"Согласно заключению экспертной комиссии, реализация намечаемой деятельности не приведет к превышению допустимых уровней воздействия на окружающую среду", - говорится в сообщении.

Напомним, рекультивация городской свалки пройдет в три этапа. Подготовительный этап стартовал 15 июля.

В ходе основного этапа работ будет окончательно сформировано тело свалки, которое накроют специальным защитным экраном толщиной 1 метр. Затем будет проведена дегазация – подготовлена система сбора и утилизации газа, который есть на свалке, и его безопасное обезвреживание, а также безопасное обезвреживание и сбор фильтрата, которые образуется на теле свалки.

Затем начнется биологический этап.

В результате на месте городской свалки должен появиться зеленый холм. Однако гулять здесь можно будет только через 15 лет.