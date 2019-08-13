"Социальному" замглавы Заводоуковска вменяют получение взятки в 2 миллиона

Экс-заместителю главы администрации Заводоуковска по социальным вопросам вменяют получение крупной взятки. Деньги чиновница якобы получила не сразу, а частями, "выплаты" шли четыре года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

По версии следствия, чиновница получила 40 взяток за содействие при выборе тех, кто давал деньги, поставщиками работ и услуг для города. В апреле 2015 – апреле 2019 гг. лично и через посредников она получила более 2 млн руб.. Расследование продолжается, заместитель лишилась должности.

Напомним, в апреле Накануне.RU сообщало о следственных действиях, которые прошли в мэрии, и касались они якобы как раз замглавы города по соцвопросам.