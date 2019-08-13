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Политика Свердловская область В России
выход со станции метро Геологическая в ТЦ Гринвич (2019) | Фото: Накануне.RU

Куйвашев и Кобылкин обсудили строительство второй ветки метро в Екатеринбурге

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев провел рабочую встречу с министром природных ресурсов и экологии РФ Дмитрием Кобылкиным.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, обсуждались этапы реализации в регионе национального проекта "Экология" и показатели 2019 года. На данный момент разработано семь проектов, включающих 23 целевых показателя, а объем финансирования региональной составляющей из федерального и областного бюджетов в 2019 году составил 296 миллионов рублей.

Одной из обсуждаемых тем стало строительство второй ветки метро в Екатеринбурге. Евгений Куйвашев представил проект, отметив его высокую значимость для улучшения экологической ситуации в столице Урала.

Дмитрий Кобылкин и Евгений Куйвашев(2019)|Фото: ДИП Свердловской области

"Ввод в эксплуатацию второй ветки метро позволит существенно сократить выбросы от автомобильного транспорта. Кроме того, проектирование и строительство второй ветки метрополитена – задача наиважнейшая для Екатеринбурга с учетом строительства новых жилых кварталов и микрорайонов и предстоящей в 2023 году Универсиады", - отметил губернатор.

Более детальное обсуждение вопросов может состояться в рамках заседания федерального экологического совета при министерстве природных ресурсов и экологии РФ, которое, по предварительной договоренности Дмитрия Кобылкина и Евгения Куйвашева, может состояться в Екатеринбурге.

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Куйвашев и Кобылкин обсудили строительство второй ветки метро в Екатеринбурге

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Теги: Куйвашев, Кобылкин, встреча



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