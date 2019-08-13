04 Сентября 2020
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Общество В России Москва
Доренко, Сергей (2012) | Фото:

Бывшие подчиненные Доренко ушли с радио "Говорит Москва" и запустили свой проект

Часть сотрудников радиостанции "Говорит Москва" ушли из этого СМИ и создают собственный проект на базе двух Telegram-каналов – "Подъем!" (бывший канал радио "Говорит Москва", 48 тыс. подписчиков) и "Расстрига" (канал погибшего в мае Сергея Доренко, основателя "Говорит Москва", 109 тыс. подписчиков).
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После смерти Доренко в мае 2019 года доступ к его каналу был в распоряжении супруги – Юлии Доренко. Она опубликовала на канале несколько постов, в том числе ответ телеведущему Владимиру Соловьеву, с которым у Доренко был конфликт.

Что касается смены руководства на радиостанции "Говорит Москва": в конце июня на пост главного редактора был назначен ведущий программы "Право голоса" на ТВЦ Роман Бабаян. Этот выбор удивил многих поклонников радиостанции.

Вот что пишут авторы новых проектов – "Подъем!" (так называлось авторское утреннее шоу Доренко на радио) и "Расстрига": "В нашем коллективе журналисты, которые работали с Сергеем на двух радиостанциях больше 10 лет. Среди них его заместители, редакторы новостей и ведущие эфира. Это люди, которые не видят для себя возможности дальше работать на радио "Говорит Москва" в связи с новыми назначениями, но хотят сохранить принципы работы Сергея Доренко".

Авторы отмечают, что "Подъем!" "больше не имеет отношения к радиостанции". "Он принадлежал сотрудникам Сергея, и мы продолжим работать на этой площадке. Здесь будут оперативные новости, эксклюзивы, репортажи, фото и видео материалы. В общем, всё то, что вы уже привыкли тут видеть", - рассказывают авторы проекта.

В "Расстриге", который активно вел сам Доренко, тот же коллектив собирается публиковать "эксклюзивные тексты политологов и журналистов, интервью, лонгриды и, конечно, цитаты и видео Сергея". "Осенью выйдет книга с его высказываниями, в которой будут собраны цитаты из Telegram-канала", - добавляют журналисты.

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Бывшие подчиненные Доренко ушли с радио "Говорит Москва" и запустили свой проект

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Теги: сергей доренко, говорит москва, конфликт, роман бабаян, главный редактор, расстрига, telegram-канал



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