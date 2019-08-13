Кенгуру в снегу – в Австралии впервые за 40 лет наступила настоящая зима
Очень странную, сюрреалистичную картину в эти дни могут наблюдать жители южной Австралии. Здесь впервые за почти 40 лет идет снег (в южном полушарии сейчас заканчивается зима). Осадки и холодный воздух в регион принес циклон из Антарктиды. В штатах Новый Южный Уэльс и Южная Австралия на дорогах транспортный коллапс, возникают перебои с подачей электричества. А по лугам, обычно покрытым пожелтевшей на солнце травой, а ныне – засыпанным снегом, скачут кенгуру – они явно не понимают, что происходит.
Вы видели когда-нибудь кенгуру, которые бегают по снегу? Смотрится сюрреалистично.— НТВ (@ntvru) 12 августа 2019 г.
На юго-восточном побережье Австралии, впервые за почти 40 лет выпал снег. В штатах Новый Южный Уэльс и Южная Австралия парализованы дороги, во многих домах нет света pic.twitter.com/BXE2ywABNY