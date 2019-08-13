Трамп заявил, что США "многое узнали" после взрыва на полигоне в Северодвинске

Американский президент Дональд Трамп, комментируя взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в Архангельской области, заявил, что Вашингтон "многое узнал".

В своем посте в Twitter лидер США упомянул российскую крылатую ракету "Буревестник", которая в системе кодовых обозначений НАТО именуется Skyfall.

Трамп отметил, что у американцев есть похожие, хотя и более современные технологии.

The United States is learning much from the failed missile explosion in Russia. We have similar, though more advanced, technology. The Russian “Skyfall” explosion has people worried about the air around the facility, and far beyond. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 августа 2019 г.

Ранее сообщалось, что представители американской разведки связали взрыв под Северодвинском c испытаниями крылатой ракеты "Буревестник", которая должна оснащаться малогабаритной ядерной энергоустановкой.

По данным издания The New York Times, замалчивание деталей произошедшего привлекло внимание аналитиков в Вашингтоне. Они считают инцидент свидетельством технологической слабости новой российской программы вооружений.

Напомним, инцидент произошел 8 августа в населенном пункте Нёнокса. Два дня спустя Росатом выступил с заявлением по происшествию на военном полигоне ВМФ. Стало известно о пяти погибших сотрудниках госкорпорации. Трое получили травмы и ожоги.

После ЧП датчики в Северодвинске зафиксировали превышение уровня радиации в течение 20 минут. Максимальное достигнутое значение 2 микрозиверта в час, при аварийной отметке в 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон быстро пришел в норму - 0,3 микрозиверта в час. Несмотря на заверения местных властей, военных и показания многочисленных личных дозиметров, северодвинцы скупили в аптеках препараты йода, а для верности еще водку и вино.