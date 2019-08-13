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половодье паводок наводнение (2017) | Фото:Накануне.RU

В Пермском крае из-за сильных дождей режим ЧС введен в ряде районов

В семи муниципалитетах Пермского края из-за переувлажнения почвы в связи с обильными осадками введен режим ЧС, передает корреспондент Накануне.RU.

Режим ЧС действует в Нытвенском, Краснокамском, Пермском, Верещагинском, Большесосновском, Бардымском, Ординском районах. Краевой минсельхоз держит ситуацию под контролем. Завтра состоится внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

По информации краевого МЧС, из-за сильных дождей, возник подъем уровня воды в водоемах с возможным подтоплением пониженных участков территорий в поселке Сейва Гайнского района. Вчера там был размыт участок дороги.

Напомним, ранее синоптики сообщали о возможном повторении июльских паводков: тогда из-за разгула стихии в четырех районах – Кудымкарском, Бардымском, Юрлинском и Гайнском – ввели режим ЧС. Самые многочисленные подтопления были зафиксированы в Юрлинском, Гайнском и Кудымкарском муниципальных округах. Дожди размыли дороги, повредили мосты, и на некоторое время отрезали жителей поселений от "большой земли".

Позже режим ЧС был снят. Жителям подтопленных территорий выплачивают компенсации.

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В Пермском крае из-за сильных дождей режим ЧС введен в ряде районов

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Теги: паводок, режим чс, переувлажнение почвы, подъем воды в водоемах



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