Новосибирский бизнесмен прописал свыше тысячи мигрантов в арендованном коттедже

Бизнесмен из Новосибирска незаконно прописал свыше тысячи мигрантов в арендованном коттедже.

По данным областного ГУ МВД, мужчина арендовал трехэтажный частный дом в садовом обществе Ленинского района, а помещения сдавал в аренду иностранцам. Как удалось установить сыщикам, там было зарегистрировано свыше тысячи человек.

В полиции выяснили, что дом оборудован 16 комнатами и 92 спальными местами, а в день коммерсант мог поставить на учет больше сотни иностранцев. При этом фактически они там не проживали.

По данным силовиков, за постановку на учет каждого мигранта предприниматель получал вознаграждение. Как сообщает Infox.ru, теперь он стал фигурантом уголовного дела.

Напомним, недавно стало известно, что количество мигрантов, приехавших в Россию с начала текущего года, стало наибольшим за последнее десятилетие.