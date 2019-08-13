04 Сентября 2020
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робот Федор (2019) | Фото:twitter.com/FEDOR37516789

Дмитрий Рогозин посвятил роботу Федору клип

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал в твиттере клип, посвященный андроиду Федору (он же Skybot F-850). 22 августа робота отправят на МКС, где он будет помогать экипажу, в том числе и заменять людей при работах в открытом космосе.

Федор, который за последнее время научился шутить и "поддерживать философские беседы", расчувствовался и уже в своем твиттере пишет, обращаясь к Рогозину: "Спасибо, товарищ Генеральный! За мной не заржавеет!". Кстати, пользователи сети микроблогов уже заметили, что Рогозин неравнодушен к Федору: лайкает почти все посты разумного робота.

В конце июня новый экипаж МКС, которому предстоит работать с Федором, рассказывал о некоторых "замечаниях", возникших к работе андроида. "У нас были с ним занятия. Эта задача появилась очень неожиданно, пришлось решать её сходу. Есть некоторые замечания по подготовке. Но это замечания, которые понимают космонавты, знающие, что такое невесомость. Это некоторые нюансы, я уверен, что они будут устранены, и надеюсь, что результат работы с "Федором" будет положительным и интересным, и первый блин не будет комом. Вы это увидите по нашим съемкам", - рассказал журналистам космонавт Александр Скворцов.

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Дмитрий Рогозин посвятил роботу Федору клип

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Теги: дмитрий рогозин, робот федор, андроид, мкс, роскосмос



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Развитие сюжета:

Ранее 22.08.2019 11:03 Мск Робот Федор из космоса чатится с Рогозиным в твиттере

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