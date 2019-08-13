Жителям Каменки разрешили вернуться в дома в сопровождении военных

Жителям села Каменка в Ачинском районе Красноярского края, эвакуированным после серии взрывов на складе боеприпасов, разрешили вернуться в свои дома.

Режим ЧС до сих пор не снят, его решили продлить до утра 13 августа. Однако доступ жителям в их дома открыт, передает Regnum.

Как сообщил глава района Евгений Розанчугов, если не появится дополнительных обстоятельств, то в первой половине дня будет организован транспорт для жителей Каменки. В сопровождении военных они смогут зайти в свои дома.

Ранее жители села, где на прошлой неделе взорвался военный арсенал, сравнили случившееся с бомбежкой.

Напомним, первые взрывы начались 5 августа во второй половине дня. На территории Ачинского района Красноярского края был введен режим чрезвычайной ситуации. Во время проведения работ по разминированию произошли подрывы снарядов. В связи с новыми взрывами было принято решение эвакуировать жителей Каменки в пункт временного размещения поселка Малиновка.

Власти Ачинска запретили местным жителям посещать леса в районе деревень Каменка, Малый Улуй, поселков Ключи, Горный, Мазульский рудник, села Заворки. В настоящее время на местности работают саперы.