04 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область Приволжский ФО Крым
трасса М-5 (2019) | Фото: Накануне.RU

Водитель засыпал по пути. Челябинские дети ехали из крымского лагеря, лежа на грязном полу в маршрутке

17 несовершеннолетних из Челябинска находятся в Саратовской области в детском лагере и ждут, пока чиновники или полицейские решат их судьбу, передает корреспондент Накануне.RU.

В Саратове дети оказались после страшной поездки из Крыма домой, в родной Челябинск. Они ездили отдыхать в крымский детский лагерь. Из Челябинска школьники доехали хорошо, а вот обратный путь запомнится им надолго.

"Сопровождавшие детей взрослые позвонили родителям детей в Челябинск и сообщили, что их везут обратно в обычной маршрутке, дети спят на полу, водитель едет и спит на ходу, несовершеннолетних не кормят", - сообщили Накануне.RU собственные источники в ГИБДД Саратовской области.

Родители мигом связались с полицейскими в Саратове, маршрутку перехватили, чтобы избежать возможного ДТП.

Какой именно перевозчик отвечал за транспортировку детей из Крыма в Челябинск - пока неизвестно.

Получить комментарий в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области не удалось - там не ответили на звонок корреспондента Накануне.RU.

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Водитель засыпал по пути. Челябинские дети ехали из крымского лагеря, лежа на грязном полу в маршрутке

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Теги: Челябинск, Крым, лагерь, дети, маршрутка, перевозка, Саратов



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