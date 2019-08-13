04 Сентября 2020
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Политика Крым
Михаил Развожаев (2019) | Фото: sev.gov.ru

Развожаев создаст в Севастополе "временное правительство"

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, назначенный на эту должность президентом в июле текущего года, сделал программное заявление по судьбе чиновников, оставшихся ему в наследство от предшественника. Развожаев заявил, что в течение буквально одной-двух недель станут известны имена чиновников севастопольского правительства, которые заменят назначенцев экс-губернатора Дмитрия Овсянникова, передает корреспондент Накануне.RU.
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При этом, по словам врио губернатора, невозможно в обозначенный короткий промежуток времени найти для работы в правительстве эффективных управленцев с достаточным опытом работы. А значит конфигурация самого правительства не будет неизменной и станет меняться в зависимости от потребностей. Все вновь назначенные члены "временного кабинета" (так именно и выразился Михаил Развожаев. – прим.) станут работать в статусе "и.о." вплоть до сентябрьских выборов 2020 года, когда севастопольцы должны будут определиться с фамилией губернатора.

Отметим, что на сегодняшний день после отставки предшественника Развожаев фактически не трогал структуру правительства, единственное исключение – ушедший добровольно вслед за шефом первый заместитель губернатора Илья Пономарев. Сейчас в списке правительственных чиновников отсутствует должность первого заместителя.

Ключевые должности в правительстве по-прежнему занимают руководители имущественного комплекса и земельных отношений Рустэм Зайнуллин и, например, директор департамента финансов Владимир Штоп, на своем месте остается директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко. Пятый руководитель (за три года) департамента общественных коммуникаций Севастополя Глеб Шагун также пока остается на своем "расстрельном" рабочем месте.

Накануне.RU продолжит следить за развитием событий в Севастополе.

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Развожаев создаст в Севастополе "временное правительство"

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Теги: Михаил Развожаев, Рустэм Зайнуллин, Владимир Штоп, Александр Моложавенко, Глеб Шагун, правительство Севастополя, отставки



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Развитие сюжета:

Ранее 26.08.2019 11:12 Мск Врио губернатора Севастополя начал "перезагрузку" чиновников правительства города

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