Развожаев создаст в Севастополе "временное правительство"

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, назначенный на эту должность президентом в июле текущего года, сделал программное заявление по судьбе чиновников, оставшихся ему в наследство от предшественника. Развожаев заявил, что в течение буквально одной-двух недель станут известны имена чиновников севастопольского правительства, которые заменят назначенцев экс-губернатора Дмитрия Овсянникова, передает корреспондент Накануне.RU.

При этом, по словам врио губернатора, невозможно в обозначенный короткий промежуток времени найти для работы в правительстве эффективных управленцев с достаточным опытом работы. А значит конфигурация самого правительства не будет неизменной и станет меняться в зависимости от потребностей. Все вновь назначенные члены "временного кабинета" (так именно и выразился Михаил Развожаев. – прим.) станут работать в статусе "и.о." вплоть до сентябрьских выборов 2020 года, когда севастопольцы должны будут определиться с фамилией губернатора.

Отметим, что на сегодняшний день после отставки предшественника Развожаев фактически не трогал структуру правительства, единственное исключение – ушедший добровольно вслед за шефом первый заместитель губернатора Илья Пономарев. Сейчас в списке правительственных чиновников отсутствует должность первого заместителя.

Ключевые должности в правительстве по-прежнему занимают руководители имущественного комплекса и земельных отношений Рустэм Зайнуллин и, например, директор департамента финансов Владимир Штоп, на своем месте остается директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко. Пятый руководитель (за три года) департамента общественных коммуникаций Севастополя Глеб Шагун также пока остается на своем "расстрельном" рабочем месте.

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