В Челябинске дольщики "Речелстроя" провели серию одиночных пикетов

В Челябинске дольщики "Речелстроя" провели серию одиночных пикетов, передает корреспондент Накануне.RU.

В акции приняли участие более 50 человек. По словам дольщиков, они устали от пустых обещаний и формального контроля.

"Самый главный посыл был адресован Алексею Текслеру, дабы достучаться до него и уже найти с врио губернатора понимание, чем исполнительная власть и органы местного самоуправления могут помочь. Также, акцент был сделан на неэффективной работе регионального Минстроя и недовольстве простых граждан работой самого министра Тупикина. Мы в очередной раз показали чиновникам, что с нами придется считаться, нас не получится игнорировать, мы не перестанем выходить на улицы пока каждый из нас не получит ключи от своей квартиры, мы будем добиваться решения нашей проблемы и реальных действий со стороны врио губернатора", - рассказали в инициативной группе дольщиков.

Напомним, дольщики "Речелстроя" уже несколько лет добиваются своих квартир. В ноябре 2017 г. дольщикам "Речелстроя" позвонил президент России Владимир Путин. Глава государства поручил губернатору Борису Дубровскому провести встречу с дольщиками, по итогам которой стало известно, что достраивать дома будет компания "Западный луч". Однако, по словам дольщиков, строительство домов не ведётся. В начале апреля к областному правительству пришло порядка 100 дольщиков компании "Речелстрой". Они передали свои обращения врио губернатора, в которых просили Алексея Текслера взять ситуацию на контроль.