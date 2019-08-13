Итальянский астронавт станет первым ди-джеем в космосе

Астронавт из Италии Лука Пармитано с орбиты выступит перед любителями электронной музыки. Таким образом, он станет первым ди-джеем в космосе.

Сегодня, 13 августа, астронавт сыграет в рамках космической серии Big City Beats World Club Dome Cruise Edition. Это будет дебютное выступление первого космического ди-джея. Также он расскажет о своем опыте жизни на орбите и ценности музыки.

Сам концерт и лекция будут транслироваться с Международной космической станции. Как пишет ПолитЭксперт, Лука Пармитано полетел на МКС 20 июля вместе с российским коллегой Александром Скворцовым и американцем Эндрю Морганом.

Ранее сообщалось, что в 2024 году американские астронавты полетят на Луну и останутся там на некоторое время.