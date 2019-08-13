04 Сентября 2020
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В Амурской области (Дипкун, Тындинский район) на памятнике погибшим участникам Великой Отечественной войны изобразили солдат НАТО (2019) | Фото: РИА &quot;Победа РФ&quot;

Солдат в форме НАТО изобразили на памятнике воинам, погибшим в Великую Отечественную войну

Солдат в форме НАТО изобразили на отремонтированном памятнике воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в поселке Дипкун Тындинского района в Амурской области.

Жители выразили возмущение, когда увидели на памятнике изображение с силуэтами солдат, которые не имеют ничего общего с теми, кто воевал с фашистскими захватчиками.

Госинспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области, куда обратились депутаты районного совета, отказалась реагировать, пишет Regnum. Там заявили, что поселковый памятник не внесен в реестр культурного наследия.

В Амурской области (Дипкун, Тындинский район) на памятнике погибшим участникам Великой Отечественной войны изобразили солдат НАТО(2019)|Фото: РИА "Победа РФ"

Ранее в Волгограде после хищения бюджетных средств, выделенных на реставрацию памятнику героям-связистам "Ролик", было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Речь идет об объекте культурного наследия федерального значения "Место, где в 1942 – 1943 гг. находился блиндаж пункта связи (позывной "Ролик") дивизии генерала Людникова Ивана Ильича".

Подрядной организацией более чем на 2 млн рублей завышена стоимость ремонтно-восстановительных работ.

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Солдат в форме НАТО изобразили на памятнике воинам, погибшим в Великую Отечественную войну

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Теги: памятник, солдаты нато, амурская область



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Развитие сюжета:

Ранее 14.08.2019 00:01 Мск Авторы скандального изображения солдат на памятнике в Приамурье нашли его в интернете

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