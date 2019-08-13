В Тюмени неизвестные подожгли автомобиль начальника правового управления АНПЗ

В ночь на 12 августа в Тюмени неизвестные подожгли автомобиль Volvo. По некоторым данным, автомобиль принадлежит начальнику правового управления Антипинского нефтеперерабатывающего завода.

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В пресс-службе УМВД России по Тюменской области корреспонденту Накануне.RU сообщили о возбуждении уголовного дела.

"В настоящее время по факту умышленного уничтожения и причинения вреда имуществу возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ. Проводится расследование, устанавливаются лица, возможно причастные к данному преступлению.