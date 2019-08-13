04 Сентября 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО
мигалки (2019) | Фото:Накануне.RU

Девять человек в одной машине: в Якутии - ДТП с пятью погибшими

В страшном ДТП в Якутии погибли пять человек, еще четверо пострадали.

Авария произошла на 379 км трассы "Лена", автомобиль ехал из Нерюнгри в поселок Чульман, сообщили Накануне.RU в ГИБДД республики.

Компания несовершеннолетних подросток остановила "Тойоту", в которой уже были люди. Молодые люди и девушки разместились друг у друга на коленях. В какой-то момент машину начало болтать по трассе - это видел водитель грузовика, который ехал навстречу. Мужчина остановился, но аварии избежать не удалось.

Приехавшие на место аварии спасатели извлекли из автомобиля пять трупов, четверых пострадавших доставили в больницу - двое из них в тяжелом состоянии.

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Девять человек в одной машине: в Якутии - ДТП с пятью погибшими

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Теги: Якутия, авария, ДТП, погибшие, ГИБДД



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