Публичные слушания о строительстве в Перми еврейского центра собрали 300 человек

В Перми прошли публичные слушания из-за предстоящего строительства в городе еврейского центра. В рассчитанном на сотню гостей малом зале ДК Железнодорожников собралось втрое больше желавших высказаться – участники вынуждены были стоять в коридоре. При этом лейтмотивом встречи стала польза будущего центра, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, пермские хасиды пытаются построить синагогу на протяжении нескольких лет. Во времена экс-губернатора Басаргина "Хабад Любавич" едва не получила под проект участок на Разгуляе, в зоне деловой застройки. После протестов проект перенесли в Дзержинский район. Против строительства центра выступили местные жители. Здание с синагогой община планирует построить в Дзержинском районе, на ул. Энгельса, 25. Проект предусматривает возведение на участке в 0,64 га 3-4-этажного здания общей площадью в 4,5 тыс. "квадратов". Публичные слушания должны были состояться в феврале, однако их отменили.

Участник слушаний Роман Юшков рассказал Накануне.RU, что всего в малый зал ДКЖ пришли около 300 человек, а каждому из выступавших давали на выступление две минуты. Из 35 ранее заявившихся ораторов микрофон дали не всем – кого-то "отсеяли" ещё до мероприятия. Целью слушаний, полагает собеседник агентства, было убедить собравшихся в том, что центр городу нужен, однако на встречу с властями и еврейской общиной пришло много тех, кто выступает против строительства.

"Например, среди противников появления центра были, если их можно так назвать, православные фундаменталисты. Они не стали регистрироваться на слушания и просто пришли выразить свою позицию. Кончилось всё довольно резко – глава района Александр Стяжкин очень быстро сказал, что слушания окончены, отключил микрофоны и всё. Но как процедура они кончатся 14 августа – до этой даты можно направлять свои предложения в администрацию, и только потом подводится итог", - сказал Юшков.