04 Сентября 2020
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Председатель Избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин (2014) | Фото: perm.ru

В Перми начался суд над председателем избиркома Пермского края

В Перми начался суд над председателем избирательной комиссии Пермского края Игорем Вагиным. Он обвиняется в пьяной езде, однако сам Вагин утверждает, что был пассажиром.

Инцидент произошел 13 апреля. Инспектор ДПС остановил автомобиль Audi, принадлежащий главе карйизбиркома. Автомобиль остановилсяне возле инспектора, а проехал немного вперед. Когда полицейский подошёл к машине, за рулём к этому сидела девушка и поправляла одежду, рассказал на суде инспектор. Девушка говорила, что водительского удостоверения при ней нет. Вагин был на пассажирском кресле в нетрезвом состоянии.

Та самая девушка - Кристина Путилова - на суде утверждала, что именно она изначально была за рулем. По ее словам, председатель избирательной комиссии попросил ее сесть за руль, так как до этого употреблял алкоголь.

Защитник ходатайствовал о вызове ещё одного свидетеля, прокурор попросил вызвать двух инспекторов ДПС. Суд отложил заседание до вызова этих свидетелей.

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В Перми начался суд над председателем избиркома Пермского края

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Теги: Игорь Вагин, избирательная комиссия Пермского края,



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