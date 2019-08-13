В Перми начался суд над председателем избиркома Пермского края

В Перми начался суд над председателем избирательной комиссии Пермского края Игорем Вагиным. Он обвиняется в пьяной езде, однако сам Вагин утверждает, что был пассажиром.

Инцидент произошел 13 апреля. Инспектор ДПС остановил автомобиль Audi, принадлежащий главе карйизбиркома. Автомобиль остановилсяне возле инспектора, а проехал немного вперед. Когда полицейский подошёл к машине, за рулём к этому сидела девушка и поправляла одежду, рассказал на суде инспектор. Девушка говорила, что водительского удостоверения при ней нет. Вагин был на пассажирском кресле в нетрезвом состоянии.

Та самая девушка - Кристина Путилова - на суде утверждала, что именно она изначально была за рулем. По ее словам, председатель избирательной комиссии попросил ее сесть за руль, так как до этого употреблял алкоголь.

Защитник ходатайствовал о вызове ещё одного свидетеля, прокурор попросил вызвать двух инспекторов ДПС. Суд отложил заседание до вызова этих свидетелей.