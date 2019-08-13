Голландец Уэсли Снейдер завершил карьеру футболиста

Голландский футболист Уэсли Снейдер объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает портал "Чемпионат" со ссылкой на De Telegraaf.

Последней командой для 35-летнего полузащитника стала "Аль-Гарафа" из Катара.

Игрок известен по выступлениям за "Аякс", "Реал", "Интер", "Галатасарай" и "Ниццу". За сборную Нидерландов он провёл 134 встречи, в которых 30 раз отличился. Снейдер становился серебряным и бронзовым призёром Чемпионатов мира 2010 и 2014 года соответственно. Вместе с "Интером" в 2010 году стал обладателем Лиги чемпионов УЕФА.