04 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Джереми Микс (2018) | Фото:instagram.com/jmeeksofficial

"Самый красивый преступник в мире" расстался с наследницей британского миллиардера

"Самый красивый преступник в мире" Джереми Микс (35) и наследница империи Topshop Хлоя Грин (28) расстались. Причина расставания не известна, но, как пишут британские СМИ, Хлою уже видели за поцелуями с игроком в поло из Монако.

Да и Микс, вероятно, долго горевать не будет. Даже во время романа с наследницей британского миллиардера Джереми ухитрялся "посматривать налево".

Сейчас пара делит роскошную квартиру в Лондоне – недвижимость выставлена на продажу. Годовалый сын Хлои и Джереми, вероятно, останется жить с матерью.

Грин и Микс встречались всего два года.

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В прошлом мошенник, а ныне – модель (и даже модельер) Джереми Микс и дочка владельца одного из крупнейших ритейлеров одежды впервые были замечены вместе летом 2017 года. Тогда в СМИ появились фотографии парочки на яхте в Бодруме (Турция). Разразился скандал, ведь Джереми был на тот момент женат на Мелиссе Микс. Последняя тут же подала на развод. Стоит отметить, что у супругов один общий ребенок, кроме того Джереми воспитывал ребенка жены от предыдущих отношений.

Микс стал популярен в сети после того, как его тюремное фото было опубликовано на сайте Reddit. Мужчину тут же признали красавчиком, а модные дома выстроились в очередь, чтобы пригласить его на подиум после того, как Джереми выйдет на свободу. Тогда же он и получил прозвище "самый красивый преступник в мире". 

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"Самый красивый преступник в мире" расстался с наследницей британского миллиардера

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Теги: джереми микс, хлоя грин, расставание, раздел имущества



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