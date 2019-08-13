"Самый красивый преступник в мире" расстался с наследницей британского миллиардера

"Самый красивый преступник в мире" Джереми Микс (35) и наследница империи Topshop Хлоя Грин (28) расстались. Причина расставания не известна, но, как пишут британские СМИ, Хлою уже видели за поцелуями с игроком в поло из Монако.

Да и Микс, вероятно, долго горевать не будет. Даже во время романа с наследницей британского миллиардера Джереми ухитрялся "посматривать налево".

Сейчас пара делит роскошную квартиру в Лондоне – недвижимость выставлена на продажу. Годовалый сын Хлои и Джереми, вероятно, останется жить с матерью.

Грин и Микс встречались всего два года.

В прошлом мошенник, а ныне – модель (и даже модельер) Джереми Микс и дочка владельца одного из крупнейших ритейлеров одежды впервые были замечены вместе летом 2017 года. Тогда в СМИ появились фотографии парочки на яхте в Бодруме (Турция). Разразился скандал, ведь Джереми был на тот момент женат на Мелиссе Микс. Последняя тут же подала на развод. Стоит отметить, что у супругов один общий ребенок, кроме того Джереми воспитывал ребенка жены от предыдущих отношений.

Микс стал популярен в сети после того, как его тюремное фото было опубликовано на сайте Reddit. Мужчину тут же признали красавчиком, а модные дома выстроились в очередь, чтобы пригласить его на подиум после того, как Джереми выйдет на свободу. Тогда же он и получил прозвище "самый красивый преступник в мире".