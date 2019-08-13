В Екатеринбурге разбираются в инциденте с участием ребенка, кондуктора и водителя автобуса

В Екатеринбурге прокуратура проверяет информацию об инциденте с участием ребенка, кондуктора и водителя маршрутного автобуса.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось днем 10 августа в салоне рейсового автобуса №19: несовершеннолетний мальчик почувствовал себя плохо, в результате чего его стошнило. По предварительным данным, женщина-кондуктор забрала у ребенка телефон, заявив, что вернет его лишь после того, как тот приберет в салоне.

Однако телефон пришлось вернуть после вмешательства других пассажиров. После этого якобы и водитель автобуса, прекратив движение по маршруту, присоединился к незаконным требованиям кондуктора.

Как уже выяснили в прокуратуре, обслуживанием маршрута №19 занимается транспортное предприятие ООО "Ю-Ви-Эй-Транс": в ведомстве намерены дать оценку действиям перевозчика и соблюдению законодательства в сферах безопасности дорожного движения и транспортной безопасности.

По итогам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.