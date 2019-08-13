В Совфеде назвали глупой реакцию США на "байкерскую" поездку Путина в Крым

04 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Крым
Владимир Путин, байкерский клуб Ночные волки (2019) | Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В Совфеде назвали глупой реакцию США на "байкерскую" поездку Путина в Крым

Реакция посольства США на Украине, вслед за Киевом осудившего поездку президента России Владимира Путина в Крым, выглядит глупо, заявили в Совете Федерации.

Напомним, глава российского государства 10 августа приехал в Крым на мотоцикле. Во время мероприятия российского президента сопровождали глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Президент на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Ночных Волков" и поздравил байкерский клуб с 10-летием.

Украинский МИД заявил, что поездка Путина не согласована с Киевом, и "является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства".

В посольстве США поддержали эту позицию, назвав поездку российского лидера "недопустимой", сообщает Regnum.

Комментируя заявление посольства, член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков подчеркнул, что Путин приехал на территорию своей страны, властям США известно, что полуостров - часть России.

При этом, отметил он, ничего удивительного в заявлении американской стороны нет, ведь Вашингтон вмешивается в дела других государств, передает RT.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Штаты никогда не признают "аннексию" Крыма Россией и будут настаивать на территориальной целостности Украины. По его словам, Вашингтон отказывается признавать суверенитет Кремля над территорией, "захваченной силой в нарушение международного права". При этом госсекретарь призвал российские власти прекратить "оккупацию" полуострова.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в будущем Штаты могут признать Крым российским. "Посмотрим на действия России", - сказал он, отвечая на вопрос о признании полуострова и возможной отмене санкций.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Совфеде назвали глупой реакцию США на "байкерскую" поездку Путина в Крым

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: крым, владимир путин, байкеры, сша, украина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 27.08.2019 11:31 Мск ГИБДД отказалась штрафовать Путина за езду на мотоцикле без шлема
Ранее 14.08.2019 13:53 Мск Песков оставил без комментариев поездку Путина на мотоцикле без шлема: "Я был в отпуске в этот момент"
Ранее 13.08.2019 10:26 Мск "Прошу вас привлечь гражданина Путина В.В."... На президента пожаловались в ГИБДД за опасное вождение

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.08.2019 10:19 Мск На Украине заявили, что Путин должен был согласовать с Киевом свою "байкерскую" поездку в Крым
Ранее 10.08.2019 19:42 Мск Путин приехал на байк-шоу "Ночных Волков" на мотоцикле "Урал"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети