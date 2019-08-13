В Совфеде назвали глупой реакцию США на "байкерскую" поездку Путина в Крым

Реакция посольства США на Украине, вслед за Киевом осудившего поездку президента России Владимира Путина в Крым, выглядит глупо, заявили в Совете Федерации.

Напомним, глава российского государства 10 августа приехал в Крым на мотоцикле. Во время мероприятия российского президента сопровождали глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Президент на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Ночных Волков" и поздравил байкерский клуб с 10-летием.

Украинский МИД заявил, что поездка Путина не согласована с Киевом, и "является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности нашего государства".

В посольстве США поддержали эту позицию, назвав поездку российского лидера "недопустимой", сообщает Regnum.

Комментируя заявление посольства, член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков подчеркнул, что Путин приехал на территорию своей страны, властям США известно, что полуостров - часть России.

При этом, отметил он, ничего удивительного в заявлении американской стороны нет, ведь Вашингтон вмешивается в дела других государств, передает RT.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Штаты никогда не признают "аннексию" Крыма Россией и будут настаивать на территориальной целостности Украины. По его словам, Вашингтон отказывается признавать суверенитет Кремля над территорией, "захваченной силой в нарушение международного права". При этом госсекретарь призвал российские власти прекратить "оккупацию" полуострова.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в будущем Штаты могут признать Крым российским. "Посмотрим на действия России", - сказал он, отвечая на вопрос о признании полуострова и возможной отмене санкций.