Суд оставил без рассмотрения заявление Антипинского НПЗ о самобанкротстве

Арбитражный суд Тюменской области оставил без рассмотрения заявление Антипинского ПНЗ о самобанкротстве, передает корреспондент Накануне.RU.

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Ранее суд апелляционной инстанции удовлетворил жалобу "Трансойла" на принятие к рассмотрению заявления АНПЗ. Тюменский арбитраж, сославшись на решение Восьмого арбитражного апелляционного суда, не стал рассматривать иск.

Напомним, АНПЗ оценил свой долг в 346 млрд руб. Новое руководство завода заявило, что банкротство поможет финансовому оздоровлению предприятия. Сейчас активы АНПЗ находятся в залоге у Сбербанка, который стал одним из основных владельцев тюменского предприятия: 80% АНПЗ принадлежит СП госбанка и азербайджанской SOCAR.

Как сообщало Накануне.RU, по заявлению Сбербанка возбуждено уголовное дело о хищении 1,8 млрд руб. кредитных средств, подозреваемым по которому проходит основатель группы "Новый поток" (бывший собственник АНПЗ) Дмитрий Мазуров. В заявлении банка фигурирует бывший гендиректор завода Геннадий Лисовиченко, который пытался отсудить у АНПЗ $10 млн компенсации.