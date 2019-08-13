Певец Александр Серов подал иск к Первому каналу

65-летний певец Александр Серов, популярный в 80-90-е годы, подал иск к Первому каналу и компании "Директ", которая занимается производством программы "Пусть говорят". Артист требует взыскать с ответчиков миллион рублей,

На сайте арбитражного суда Москвы сообщается, что слушания по иску назначены на 17 октября этого года. Радиостанция "Говорит Москва" сообщает, что речь идет о задолженности по договору от 26 февраля. О сути договора информации нет.

Стоит отметить, что личная жизнь Серова постоянно обсуждается в передаче "Пусть говорят" – с начала года эта тема звучала в трех выпусках.