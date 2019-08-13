"А Нальчик": "Победа" опубликовала провокационную рекламу

Авиакомпания "Победа" продолжает оставаться в новостной повестке. Накануне у лоукостера не слишком удачно стартовала распродажа: сайт "упал", в авиакомпании объяснили это "мощнейшей DDoS-атакой", хотя многие пользователи считают, что ресурс просто оказался не готов к резкому росту посетителей.

А теперь на сайте перевозчика появились яркие рекламные постеры, призывающие покупать билеты по цене "от 499 рублей" в Пизу и Нальчик. В случае со столицей Кабардиной-Балкарии слоган от "Победы" звучит так: "А Нальчик?". Одним из первых на рекламу обратил внимание Telegram-канал "Долетались". Он опубликовал скрин, в котором пробел между предлогом и первой буквой названия города почти отсутствует (в версии от утра 13 августа пробел уже чуть побольше). Получилась "игра слов" в лучших традициях "Бургер Кинга", который постоянно попадает с подобными слоганами в поле зрения Федеральной антимонопольной службы.