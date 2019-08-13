В ФНС рассказали о росте среднего чека в магазинах

Россияне в июле текущего года за один поход в магазин в среднем тратили 424,54 руб., что на 1,1% больше, чем в июне.

Как сообщили в Федеральной налоговой службе РФ, самый большой рост среднего чека в розничной торговле наблюдается в Южном федеральном округе - на 2,7%. При этом самый высокий средний чек приходился на Дальний Восток - 543,65 руб ., однако по сравнению с июнем здесь отметили самый низкий рост (0,9%).

Ранее сообщалось, что в России сократился средний чек - в июле он потерял 1,8% по отношению к июню и составил 546 руб. С начала года он вырос на 3,6%, но это все равно меньше уровня годовой инфляции в 4,6%. Таковы данные исследования, проведенного холдингом "Ромир".

Аналитики связывают уменьшение чека с удешевлением сезонной продукции, при этом наибольшее снижение произошло в магазинах крупных форматов.

Средний чек в июле снизился во всех регионах страны за исключением Дальнего Востока, где он прибавил 3,5%. В остальных же округах средний чек похудел: на -1% в центре и на юге страны, на -2,3% в Приволжском округе и чуть более чем на -3% на северо-западе, на Урале и в Сибири.