Житель Тюмени зарегистрировал в своей квартире более 190 иностранцев

В Тюмени завели уголовное дело против местного жителя, который фиктивно зарегистрировал 191 мигранта.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, на скамью подсудимых отправится ранее судимый 32-летний мужчина. Он с июля по декабрь 2017 года через МФЦ направил в орган миграционного учета уведомления о прибытии в свою квартиру 191 мигранта из Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Азербайджана и Украины.

При этом фигурант не намеревался предоставлять им жилье для проживания. За это ему грозит уголовное преследование.