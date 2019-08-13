04 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
уголовное дело папка папки бумаги (2009) | Фото: arhivgazet.ru

В прокуратуре подтвердили, что в Сысерти в лесу найдены материалы уголовных дел

Сысертская межрайонная прокуратура организовала проверку после сообщений в СМИ о том, что обнаружена свалка с документами, содержащими сведения ограниченного доступа.

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве по Свердловской области, местными жителями в лесном массиве вблизи деревни Шайдурово обнаружены ксерокопии документов уголовно-правового, учетно-регистрационного характера и содержащие персональные данные физических лиц, в том числе - копии процессуальных документов и прочие материалы из уголовных дел.

За нарушение неприкосновенности частной жизни, в том числе - распространение персональных данных физических лиц, предусматривается тюремное заключение на пять лет.

Прокуратура выяснит законность размещения свалки в лесу, а также соблюдение требований по организации хранения и учета документов, содержащих сведения ограниченного доступа.

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В прокуратуре подтвердили, что в Сысерти в лесу найдены материалы уголовных дел

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Теги: уголовные дела, персональные данные



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