В прокуратуре подтвердили, что в Сысерти в лесу найдены материалы уголовных дел

Сысертская межрайонная прокуратура организовала проверку после сообщений в СМИ о том, что обнаружена свалка с документами, содержащими сведения ограниченного доступа.

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве по Свердловской области, местными жителями в лесном массиве вблизи деревни Шайдурово обнаружены ксерокопии документов уголовно-правового, учетно-регистрационного характера и содержащие персональные данные физических лиц, в том числе - копии процессуальных документов и прочие материалы из уголовных дел.

За нарушение неприкосновенности частной жизни, в том числе - распространение персональных данных физических лиц, предусматривается тюремное заключение на пять лет.

Прокуратура выяснит законность размещения свалки в лесу, а также соблюдение требований по организации хранения и учета документов, содержащих сведения ограниченного доступа.