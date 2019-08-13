04 Сентября 2020
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Экономика В России
инфляция, бедность (2015) | Фото: allday24.ru

Банк России сообщил, почему замедлилась инфляция в июле

Наибольший вклад в замедление инфляции в июле до 4,6% в годовом выражении внесло ожидаемое снижение годовых темпов роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги из-за меньшей, чем в 2018 году, индексации.

Как говорится в материалах Центробанка России, в июле текущего года продолжилось замедление инфляции. Годовой прирост потребительских цен составил 4,6%, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем месяцем ранее.

При этом годовая продовольственная инфляция сохранилась на июньском уровне при повышении темпов удорожания плодоовощной продукции и замедлении роста цен на другие продовольственные группы, сообщает ТАСС.

Ранее Росстат зафиксировал снижение потребительских цен в России, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным федеральной службы государственной статистики, с 23 по 29 июля цены снизились на 0,1%.

Падение цен на плодоовощную продукцию составило 0,9%. На огурцы цены снизились на 4%, на картофель - на 3,3%, на морковь - 3,2%, на лук - 2,5%. Цены на сахар-песок за прошедшую неделею снизились на 1,2%, на подсолнечное масло - на 0,3%, гречневую крупу - 0,2% На 0,1% подорожало дизельное топливо и бензин.

Добавим, что это первая за два года недельная дефляция. Последняя была зафиксирована в сентябре 2017 г.

Сначала июля инфляция составила 0,2%. С начала года - 2,7%.

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Банк России сообщил, почему замедлилась инфляция в июле

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Теги: Центробанк, инфляция



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