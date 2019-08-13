04 Сентября 2020
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Общество В России
бедность, зарплаты, задержки зарплаты, деньги, кошелек, пустой кошелек, нищета, доходы (2016) | Фото:liter.kz

Около 40% россиян недовольны своей зарплатой

39% россиян недовольны уровнем своей зарплаты.

Как показало исследование фонда "Общественное мнение", довольны своим доходом лишь 13% жителей страны. В среднем россияне зарабатывают 21 тыс. руб. в месяц, а хотели бы получать 25–45 тыс. руб.

Согласно исследованию, 34% уверены, что уровень оклада не соответствует объему и сложности их работы. В этом россияне винят правительство РФ и работодателей.

Тем не менее, 32% респондентов приспособились к жизни "по средствам" и укладываются в рамки своего бюджета. О том, что часто не хватает денег до зарплаты, говорят 20% опрошенных, сообщает "Коммерсант".

Тем временем, как говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования "Робот Займер", три четверти россиян нуждаются в дополнительных средствах до получения зарплаты. Примерно 40% россиян не хватает около 10 тысяч рублей, а 7% россиян граждан нуждаются в дополнительных 6-8 тысячах рублей к получаемой зарплате.

Согласно результатам опроса, только 25% граждан хватает заработанных денег на месяц, 5% из них удается делать сбережения.

Напомним, по данным Росстата, реальные доходы россиян за первое полугодие 2019 г. снизились на 1,3%, что не дает повода говорить о росте благосостояния россиян. Вместе с тем увеличилась сумма, которую домохозяйства тратят на обслуживание кредитов, наблюдаемый рост потребкредитования в Правительстве считают опасным.

Увеличение доли "свободных денег" - результат экономии: россияне экономят на продуктах, дорожающих лекарствах.

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Около 40% россиян недовольны своей зарплатой

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Теги: зарплата, доход, семья



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