Роспотребнадзор сообщил, какие кредиты опаснее всего

Роспотребнадзор опубликовал информацию, в которой содержатся сведения о самых опасных кредитных параметрах для российского заемщика.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, среди них - экспресс-кредит, залоги и кредитные карты и карты с овердрафтом. Среди других опасностей - плавающие ставки. В этом случае проценты по кредиту ниже, но заемщик принимает на себя дополнительный риск. Так, если финансовая система окажется в кризисе, плавающие ставки могут сильно подскочить.

Также в ведомстве обращают внимание кредиты "на неотложные нужды". Они выдаются на меньший срок и под более высокие процентные ставки.

Роспотребнадзор также напоминает, что погашение задолженности кредитной карты с овердрафтом происходит за счет начисленных средств. Если возникла просрочка, в первую очередь деньги идут на уплату комиссии за овердрафт и только потом на проценты по нему и погашение основной суммы долга.

Экспресс-кредиты же имеют множество рисков, хотя решение о выдаче принимается моментально. Поэтому при выдаче таких кредитов его риски наиболее высоки, и у таких кредитов самые высокие процентные ставки.

Как сообщалось ранее, россияне по итогам первого полугодия взяли кредитов наличными без залога на четверть больше, чем за первое полугодие 2018 года.

Такие данные содержатся в исследовании Объединенного кредитного бюро. Сегодня сегмент кредитов наличными растет вдвое быстрее рынка. Общая сумма займов достигла 2,2 трлн руб. против 1,8 трлн годом ранее. Сегодня в среднем россияне берут в долг 269 тыс. руб., тогда как в прошлом году эта цифра равняла 249 тыс. руб.

Как правило, кредит наличными жители страны берут для покупки бытовых товаров, на поездки, на приобретение автомобиля или ремонт.

Отметим, что министр экономического развития РФ Максим Орешкин предрёк "взрыв" в российской экономике из-за роста закредитованности граждан. Он сослался на данные Центробанка, заявив, что в четвёртом квартале 2018 г. треть кредитов была выдана людям, у которых платежи превышали 60% совокупного месячного дохода.