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Общество В России
Служащий Мариенбургского храма игумен Фотий, силой искупал малыша (2019) | Фото: youtube.com

Оскандалившийся священник извинился за грубое крещение малыша

Игумен Мариенбургского Покровского храма города Гатчины Ленинградской области Фотий, который стал известен после того, как провел в грубой форме обряд крещения годовалого ребенка, встретился с матерью малыша.

Священник принес ей свои извинения, сообщает НТВ.

Напомним, в Ленинградской области на священника написали заявление в полицию. Поводом для этого стало его жестокое обращение с годовалым мальчиком, которого священник травмировал во время обряда крещения.

На кадрах видеозаписи видно, как священник нервно хватает ребенка и силой окунает в купель, ребенок плачет и вырывается, но священник совершенно невозмутим. На настойчивые просьбы матери прекратить священник продолжает "таинство крещения".

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Оскандалившийся священник извинился за грубое крещение малыша

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Теги: священник, крещение, РПЦ



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