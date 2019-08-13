В США назвали взрыв под Северодвинском испытанием ракеты с ядерной установкой

Представители американской разведки связали взрыв под Северодвинском, при котором погибли российские ученые, c испытаниями крылатой ракеты "Буревестник".

По данным издания The New York Times, замалчивание деталей произошедшего привлекло внимание аналитиков в Вашингтоне. Они считают инцидент свидетельством технологической слабости новой российской программы вооружений.

По данным американской разведки, взрыв произошел во время испытаний элементов низколетящей межконтинентальной ракеты "Буревестник", которая должна оснащаться малогабаритной ядерной энергоустановкой, сообщает Lenta.ru.

Ранее Росатом выступил с заявлением по происшествию на военном полигоне ВМФ в Архангельской области. Стало известно о пяти погибших сотрудниках госкорпорации. Трое получили травмы и ожоги.

Напомним, инцидент произошел 8 августа в населенном пункте Нёнокса. Причиной пожара, предположительно, стала детонация боеприпасов. Датчики в Северодвинске зафиксировали превышение уровня радиации в течение 20 минут. Максимальное достигнутое значение 2 микрозиверта в час, при аварийной отметке в 0,6 микрозиверта в час. Радиационный фон быстро пришёл в норму - 0,3 микрозиверта в час. Несмотря на заверения местных властей, военных и показания многочисленных личных дозиметров, северодвинцы скупили в аптеках препараты йода, а для верности еще водку и вино.

Как сообщалось ранее, военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков сообщил об "оружии возмездия" России.

Таковым является ракета "Буревестник" с ядерным двигателем. Ее применят после нанесенного агрессором по России удара. Леонков отмечает, что удар "Буревестниками" будет нанесен после того, как по территории противника отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет.

"После ответно-встречного удара наших РВСН кое-что останется от военной и гражданской инфораструктуры страны-агрессора – запасные командные пункты, защищенные военные базы, заводы, энергостанции и т. д. Такие "остатки" позволят стране-агрессору продолжать вести войну против России. Вот именно в этот момент и потребуется "оружие возмездия", – подчеркнул эксперт.