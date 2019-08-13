Избитую полицейским на митинге россиянку могут наказать обязательными работами

Таганский суд Москвы 13 августа рассмотрит административное дело в отношении Дарьи Сосновской, которую при задержании на митинге в Москве избил сотрудник правоохранительных органов.

Об этом сообщил адвокат девушки Татьяна Молоканова. Пострадавшей от рук полицейского грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов. Ранее на девушку составили протокол за "нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения митинга", сообщает "Интерфакс".

Тем временем, столичная полиция выясняет имя своего сотрудника, который на прошедшем в субботу митинге оппозиции ударил кулаком в живот девушку.

Видео инцидента предоставила Baza. На кадрах видно, как несколько полицейских в форме, масках и касках тащат молодую девушку в автозак. В какой-то момент она активно сопротивляется и один из правоохранителей с силой бьет ее кулаком в живот, девушка кричит от боли, ее тащат в полицейский "пазик".

Известно, что после инцидента девушка обратилась в больницу.