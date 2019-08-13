Нарендра Моди примет участие в ВЭФ во Владивостоке

Полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил о приезде премьер-министра Индии Нарендра Моди на Восточный экономический форум, который пройдет во Владивосток в сентябре.

"Уверен, что контакты лидеров наших стран улучшат инвестиционный климат, создадут уверенность у бизнесменов в безопасности и эффективности осуществляемых инвестиций", - сообщил Трутнев. По его словам, у индийских бизнесменов есть интерес к сотрудничеству в области энергетики, сельского хозяйства, лесозаготовки, инфраструктуры, а также высоких технологий.

При этом полпред сообщил, что поддержка будет оказана каждому проекту. Трутнев отметил, что встреча во Владивостоке будет иметь и важное политическое значение, сообщает "Интерфакс".

Напомним, ранее полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что подготовил руководству страны предложения по изменению формата Восточного экономического форума, который проходит во Владивостоке.

По его словам, "форум будет другим". При этом Трутнев отказался сообщать подробности. "Мы готовим ряд предложений Путину, если он их поддержит, будем существенно кое-что в формате изменять", - сообщил полпред.

Он отметил, что изменения формата мероприятия нужны для того, чтобы не надоесть участникам мероприятия.

Известно, что в текущем году планирует существенно увеличить свое участие в форуме делегация из Индии.

С 4 по 6 сентября на острове Русский во Владивостоке пройдет уже пятый по счету Восточный экономический форум. В прошлом году в рамках мероприятия было подписано 220 соглашений на общую сумму 3 трлн 108 млрд руб.