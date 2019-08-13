Хлопок газа обрушил стену дома в Москве

В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа.

Инцидент случился на улице Нагорная улица, дом 18, корпус 3. В результате на втором этаже нарушено остекление, есть повреждения стен, произошло обрушение межквартирной перегородки.

По данным спасателей, хлопок произошел на втором этаже пятиэтажного строения. В чрезвычайном ведомстве отметили, что дом газифицирован. В результате взрыва никто не пострадал.

При этом 12 человек самостоятельно эвакуировались из подъезда дома. В настоящее время устанавливаются причины случившегося. По предварительным данным, взрыв произошел во время ремонтных работ в доме. В настоящее время подача газа в строение отключена.

Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы, сообщает ТАСС.