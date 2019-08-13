04 Сентября 2020
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Происшествия Центральный ФО
(2019) | Фото: АГН &quot;Москва&quot;

Хлопок газа обрушил стену дома в Москве

В жилом доме на юго-западе Москвы произошел взрыв газа.

Инцидент случился на улице Нагорная улица, дом 18, корпус 3. В результате на втором этаже нарушено остекление, есть повреждения стен, произошло обрушение межквартирной перегородки.

По данным спасателей, хлопок произошел на втором этаже пятиэтажного строения. В чрезвычайном ведомстве отметили, что дом газифицирован. В результате взрыва никто не пострадал.

(2019)|Фото: АГН "Москва"

При этом 12 человек самостоятельно эвакуировались из подъезда дома. В настоящее время устанавливаются причины случившегося. По предварительным данным, взрыв произошел во время ремонтных работ в доме. В настоящее время подача газа в строение отключена.

Пожарно-спасательные подразделения разбирают завалы, сообщает ТАСС.

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Хлопок газа обрушил стену дома в Москве

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Теги: хлопок газа, дом, Москва



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