04 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
(2019) | Фото: Накануне.RU

Храм святой Екатерины может стать музеем на Плотинке. В противовес "Ельцин-центру"?

Вариант размещения храма святой Екатерины в екатеринбургском сквере у Театра драмы - не единственный проект, который предложен архитекторами. Бюро ROCK Architecture Studio представило свое видение нового варианта воплощения идеи храма.

В распоряжении Накануне.RU оказалась часть документов дизайн-проекта. Местом выбрана площадка приборостроительного завода на Плотинке.

(2019)|Фото: Накануне.RU

(2019)|Фото: Накануне.RU

При реализации идеи речь может идти не просто храме, а о целом Центре православия на Урале, который бы выполнял функции музея. В самом агентстве говорят, что все основные каноны церковного строительства в проекте соблюдены, и он вполне может выполнять и религиозную функцию.

(2019)|Фото: Накануне.RU

(2019)|Фото: Накануне.RU

"В храме по внешнему периметру располагается круглогодичная оранжерея (зимний сад) со свободным доступом - это сделано в память о событии [300-летие Екатеринбурга] - подарок горожанам", - рассказывает Накануне.RU источник, знакомый с проектом.

Конструкции, из которых собрано здание центра, и его внешний вид несколько напоминают так называемую "Медную башню" РМК, которая строится на берегу реки Исеть в центре Екатеринбурга.

(2019)|Фото: mk-group.ru

Да и в целом можно отметить, что проект архитекторов перекликается с дизайн-концепцией медной группы, например, так ее стенд был оформлен на выставке "Иннопром":

Русская медная компания, РМК, стенд на иннопроме(2018)|Фото: Накануне.RU

"В ходе рассмотрения площадок определились две: приборостроительный завод и пустырь на улице Фурманова. Мы выбрали приборостроительный завод, потому как предполагаем, что это место станет еще более знаковым, разовьет православный туризм и будет новой визитной карточкой (открыткой) города", - пояснил изданию один из сотрудников.

Узнать, кто был заказчиком проекта, к моменту публикации не удалось.

Отметим, что различные источники уже несколько месяцев обсуждают место у приборостроительного завода, как наиболее приоритетное для строительства храма святой Екатерины. При этом городские власти, как и областные, продолжают настаивать, что решать вопрос будет общественность в результате некоего опроса.

Рабочая группа при мэре Александре Высокинском предложила вынести на голосование три участка. Помимо бывшего завода на улице Горького и пустыря на Фурманова, это площадка под бывшей телебашней, однако, УГМК там уже активно возводит ледовую арену - работы, по свидетельству очевидцев, ведутся даже ночью.

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Храм святой Екатерины может стать музеем на Плотинке. В противовес "Ельцин-центру"?

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Теги: Храм Святой Екатерины, приборостроительный завод, центр православия на Урале, ROCK Architecture Studio



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