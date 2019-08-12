Глава добровольцев Донбасса пригрозил либеральной оппозиции

Глава "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай не исключил возможность вмешательства ветеранов войны на юго-востоке Украины в противостояние либералов и власти: пора кому-то "побеспокоиться за собственные жизни".

Ветераны Донбасса пристально следят за развитием протестных событий на улицах Москвы и готовы вмешаться в ситуацию силовым путем, правда, если власть самоустранится или не сможет удержать страну от серьезных потрясений. Такое заявление сделал глава СДД Александр Бородай. В своем официальном обращении по ситуации с акциями протеста в столице он жестко высказался и фактически пригрозил либеральным силам, ориентированным на западные спецслужбы, опасаться за свою безопасность, если дело дойдет до жесткого сценария.

"Ну и тогда надо всем этим дорогим нашим мальчикам в розово-голубых штанах, которые нынче ходят на митинги, очень сильно побеспокоиться за собственную сохранность. Мы не полиция, мы не будем никого бить дубинками. И, кстати, сейчас тоже в ранге "титушек" выступать никак не готовы. Мы — не помощники полицейских. Но если наступит ситуация, в которой право не действует, в которой не действует законность, то мы будем считать, что наши руки развязаны. И будем поступать с теми, кто ввергает Россию в пучину гражданской войны, как с врагами. Так, как привыкли поступать. Не будем как-то там давить их, не будем пытаться перевоспитать. Будем поступать с ними, как привыкли поступать с противниками. И тогда им стоит поберечься, побеспокоиться за собственные жизни", — прямо заявил Бородай.

Отметим, что заявление стало ответом либеральным СМИ, которые в последнее время развивают тему гипотетического "донбасского фактора", как "последнего резерва Путина", если силовики откажутся выполнять приказы по разгону массовых акций протеста.

При этом Бородай уверен, что протестные митинги в стране несут в себе явные признаки прозападного вмешательства с целью развала государства по сценарию "оранжевых революций".

"Если придёт необходимость, мы будем защищать не столько их [власть имущих, прим. ред.], сколько страну. Потому что мы понимаем, что альтернатива нынешней власти, альтернатива, которую отстаивают те, кто выходит на либеральные митинги — это развал страны и ее оккупация противником, — заявил глава СДД. — Мы понимаем, что противник у России достаточно серьёзный, профессиональный. Противник, который уже имеет опыт цветных революций и переворотов в других странах. Мы, ещё раз повторяю, искренне надеемся на то, что достаточно тревожная ситуация будет разрешена в правовом поле, будет разрешена при участии и с помощью сил российских спецслужб, российских правоохранительных органов. И что ситуация будет властью контролироваться. И наше участие вообще никак не потребуется".

Примечательно, что в заявлении Бородай также упоминает и "контрэлиты", которые, по его мнению, действуют на развал страны и доводят экономическую ситуацию до кризисного состояния, но нужно будет выбирать меньшее зло.

"Есть и контрэлита, есть и просто откровенные предатели. Есть и элиты, которые просто на стране наживаются — всё это есть. Власть далека от идеала. Но эта власть намного лучше, чем любая альтернатива, которую предлагают либералы. Собственно, альтернатива, которую предлагают либералы, как бы она ни звучала, под какими бы обложками ни была, — это всё одна и та же альтернатива — раздел страны и оккупация её частей", — добавил он.

Член исполкома незарегистрированной партии "Другая Россия", на базе которой во время конфликта в Донбассе действовало крупное военное добровольческое движение "Интербригады", Михаил Аксель считает, что "третья сила" вполне может возникнуть, но в другой парадигме.

"За последнее время из-за активности либералов на улице кажется, что политика поделена на две части — несистемные либералы и власть. Но это не так. Не стоит забывать о том, что классово, да и по принципу понимания будущего страны в глобальном плане, несистемные либералы и российская власть на отличаются друг от друга. Современная власть в РФ только все больше и больше своей антисоциальной политикой укрепляет капиталистическую эксплуатацию простых людей", — говорит он.

На вопрос о том, нужно ли вообще сейчас как-то противодействовать либеральным протестам, как намекнули в СДД, если "ситуация выйдет из под контроля", Михаил Аксель отметил, что не все люди, которые выходят по медийному кличу либералов, являются ими по сути, по большей части — это рассерженные граждане, которые устали мириться с падением уровня жизни и своим бесправием в РФ.

"То что они пока идут за либеральными вождями, это безусловно неудивительно, с их информационными возможностями, но важно понимать, что скоро придёт разочарование и люди будут искать альтернативные силы", — считает он.

Если брать исторические параллели, то, как отмечает Михаил Аксель, вряд ли протесты, которые происходят сейчас, можно назвать аналогом Февраля 1917, это все-таки московский конфликт, а не общефедеральный протест, который не закончится "буржуазной революцией", но если смотреть глобально — политический кризис только начинается, и главный вопрос — когда он выйдет на федеральную повестку и сольётся с конфликтами социальными.

"В любом случае при победе либерально-буржуазной оппозиции — не будет решен самый важный вопрос современной государственности. Расслоение бедных и богатых и кому принадлежит собственность", — сказал он.

А комментируя знаменитую фразу: "Последние, кто будет защищать Кремль — будут нацболы [Национал-большевистская партия запрещена в РФ] и чеченцы", он добавил: "Нам чужд этот режим, за страну и народ мы готовы проливать свою кровь, что не раз подтверждали делом, но это не относится к современной плутократической элите РФ. Мы всегда были в авангарде оппозиции к власти, на этом и будем стоять. Россия — всё, остальное — ничто".